Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 12:10

Транспорт

"Новости дня": вокзал Серп и Молот станет одним из крупнейших транспортных узлов столицы

"Новости дня": вокзал Серп и Молот станет одним из крупнейших транспортных узлов столицы

Четыре новые станции метро открылись в Москве

Сергей Собянин рассказал о создании московского городского вокзала Серп и Молот

Схема движения изменится на улице Барклая в Москве с 15 сентября

"Это Москва. Инфраструктура": необычные профессии метро

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 15 сентября

В России могут усилить подготовку пилотов легких самолетов

Система автоматической проверки ОСАГО заработает в России с 1 ноября

В РФ могут ужесточить наказание за передачу управления питбайком и авто детям

В России запретили продажу суррогатных удерживающих устройств для детей

Новый городской вокзал Серп и Молот станет одним из крупнейших транспортных узлов столицы. Он объединит станции метро "Римская" и "Площадь Ильича", МЦД-2 и МЦД-4, а также наземный транспорт. В результате пассажиры получат удобную пересадку.

Платформы на городском вокзале оснастят навесами, которые будут защищать пассажиров от осадков. Подземный переход под железнодорожными путями реконструируют и оборудуют лифтами.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортгородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика