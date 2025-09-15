"Новости дня": вокзал Серп и Молот станет одним из крупнейших транспортных узлов столицы

Новый городской вокзал Серп и Молот станет одним из крупнейших транспортных узлов столицы. Он объединит станции метро "Римская" и "Площадь Ильича", МЦД-2 и МЦД-4, а также наземный транспорт. В результате пассажиры получат удобную пересадку.

Платформы на городском вокзале оснастят навесами, которые будут защищать пассажиров от осадков. Подземный переход под железнодорожными путями реконструируют и оборудуют лифтами.

Подробнее – в программе "Новости дня".