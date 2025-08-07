Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 07:30

Транспорт

Права категории М могут ввести для владельцев питбайков и эндуро

Права категории М могут ввести для владельцев питбайков и эндуро

В России обновили список медицинских противопоказаний для водителей

"Мой район. Новости": более 30 станций метро откроют в Москве в ближайшие 5 лет

"Московский патруль": в РФ могут запретить выезд на дороги общего пользования на питбайках

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 августа

В Москве запустили систему оценки пользователей кикшеринга

Новости регионов: разлив воды из высокогорного озера Азау произошел в Кабардино-Балкарии

Новости Московского транспорта

Новости градостроительного комплекса Москвы

Пользователям кикшеринга начали снижать скорость за нарушения

Водительские права категории М могут вскоре потребоваться владельцам питбайков и эндуро – спортивных мотоциклов для езды по пересеченной местности. Соответствующее предложение депутаты направили главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Сейчас такие мини-мотоциклы считаются спортивным инвентарем, но изменения приравняют их к мопедам и ужесточат правила эксплуатации. В качестве меры предлагается штрафовать за езду вне специально отведенных мест: от 5 до 15 тысяч рублей – за первое нарушение и от 20 до 30 тысяч – за повторное.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика