Права категории М могут ввести для владельцев питбайков и эндуро

Водительские права категории М могут вскоре потребоваться владельцам питбайков и эндуро – спортивных мотоциклов для езды по пересеченной местности. Соответствующее предложение депутаты направили главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Сейчас такие мини-мотоциклы считаются спортивным инвентарем, но изменения приравняют их к мопедам и ужесточат правила эксплуатации. В качестве меры предлагается штрафовать за езду вне специально отведенных мест: от 5 до 15 тысяч рублей – за первое нарушение и от 20 до 30 тысяч – за повторное.

