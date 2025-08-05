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05 августа, 22:45

Политика

Депутат Нилов предложил увеличить штрафы за авиадебош

Депутат Нилов предложил увеличить штрафы за авиадебош

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Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с предложением об увеличении штрафов за авиадебош.

Согласно его инициативе, штраф за курение на борту самолета будет увеличен до 5 тысяч рублей, в то время как сейчас он составляет 1,5 тысячи. Мелкое хулиганство обойдется в 10 тысяч, а невыполнение законных требований командира воздушного судна – в 12 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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