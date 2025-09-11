Водители в РФ смогут получить компенсацию за повреждение краски авто от птичьего помета

Водители в РФ могут получить компенсацию за повреждение краски автомобиля от птичьего помета. Известно, что экскременты птиц вызывают дефекты лакокрасочного покрытия, однако ОСАГО такие случаи не покрывает.

Компенсацию можно получить по полису КАСКО, если в договоре указан риск "повреждения животными" или "воздействия птиц", рассказали эксперты.

