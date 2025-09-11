Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 06:15

Транспорт

Водители в РФ смогут получить компенсацию за повреждение краски авто от птичьего помета

Водители в РФ смогут получить компенсацию за повреждение краски авто от птичьего помета

Собянин: МЦК за девять лет стало одним из самых востребованных видов транспорта

В столице обновили дорожную разметку на улицах и ключевых магистралях

Несколько автобусных маршрутов изменятся в Москве с 11 сентября

Движение ограничат по участку Крутицкой набережной до 1 сентября 2026 года

Китайская авиакомпания возобновила прямое авиасообщение между Москвой и Уханем

Эксперты рассказали, как защититься от мошенников при покупке автомобиля

Сергей Собянин открыл первую в России трамвайную линию без контактной сети

Москвичам рассказали о востребованности МСД у автомобилистов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 сентября

Водители в РФ могут получить компенсацию за повреждение краски автомобиля от птичьего помета. Известно, что экскременты птиц вызывают дефекты лакокрасочного покрытия, однако ОСАГО такие случаи не покрывает.

Компенсацию можно получить по полису КАСКО, если в договоре указан риск "повреждения животными" или "воздействия птиц", рассказали эксперты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика