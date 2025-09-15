Маршруты наземного транспорта изменили в Москве после открытия Троицкой линии метро

С открытием нового участка Троицкой линии метро изменилась схема работы наземного транспорта. На юго-западе столицы и в ТиНАО по-новому начали курсировать 20 маршрутов автобусов и электробусов.

Изменения затронули районы Ленинского проспекта и Профсоюзной улицы, а также Коммунарку и Московский. Это позволит пассажирам быстрее и удобнее добираться до метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.