Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 10:00

Транспорт

Новая остановка на Площади трех вокзалов объединила все виды городского транспорта

Новая остановка на Площади трех вокзалов объединила все виды городского транспорта

Парад поездов стартовал в столичном метро в честь Дня города

"Новости дня": новые станции Троицкой линии столичного метро открылись в День города

"Новости дня": длина Троицкой линии метро составила 25 км с открытием новых станций

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 сентября

"Новости дня": несколько станций Троицкой линии метро открылись в День города

Движение запустили на четырех станциях Троицкой линии метро

В Москве открылись новые станции Троицкой линии метро

Путин и Собянин запустили движение поездов на новой Троицкой линии метро

Ретропоезд "Сокольники" стал главным участником парада поездов в столичном метро

Новая остановка на Площади трех вокзалов объединила все виды городского транспорта. Здесь работают пять платформ для трамваев, автобусов, электробусов и МЦД.

Расстояние между остановками составляет не более 100 метров. Запущенный на площади трамвай № 90 идет без контактной сети за счет аккумуляторов и соединяет 16 станций метро и МЦД, а также 4 вокзала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика