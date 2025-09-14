14 сентября, 10:00Транспорт
Новая остановка на Площади трех вокзалов объединила все виды городского транспорта
Новая остановка на Площади трех вокзалов объединила все виды городского транспорта. Здесь работают пять платформ для трамваев, автобусов, электробусов и МЦД.
Расстояние между остановками составляет не более 100 метров. Запущенный на площади трамвай № 90 идет без контактной сети за счет аккумуляторов и соединяет 16 станций метро и МЦД, а также 4 вокзала.
