Новая остановка на Площади трех вокзалов объединила все виды городского транспорта. Здесь работают пять платформ для трамваев, автобусов, электробусов и МЦД.

Расстояние между остановками составляет не более 100 метров. Запущенный на площади трамвай № 90 идет без контактной сети за счет аккумуляторов и соединяет 16 станций метро и МЦД, а также 4 вокзала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.