10 сентября, 16:10

Мэр Москвы

"Новости дня": Сергей Собянин открыл первую в России трамвайную линию без контактной сети

"Новости дня": Сергей Собянин открыл первую в России трамвайную линию без контактной сети

Сергей Собянин: на МЦК совершено около 1,2 млрд поездок

Сергей Собянин открыл трамвайное движение по проспекту Академика Сахарова

Мэр Москвы: открыта новая трамвайная линия на проспекте Академика Сахарова

Собянин: более 400 тыс автомобилистов пользуются МСД ежедневно

Собянин рассказал, как Москва помогает в восстановлении Донецка и Луганска

Собянин открыл движение по мосту Академика Королева через Москву-реку

"Новости дня": почти 5 тыс школьников посетили летом спортивно-патриотические лагеря

Сергей Собянин открыл новый мост через Москву-реку

"Новости дня": МСД сделал поездки комфортнее для жителей шести округов Москвы – Собянин

Сергей Собянин открыл первую в России трамвайную линию без контактной сети на проспекте Академика Сахарова в Москве. По новому участку запустили маршрут № 90 от станции метро "Сокольники" до Павелецкого вокзала. По нему будут ездить трамваи "Львенок-Москва" с автономным ходом. Для удобства пассажиров установили современные остановки и оборудовали приподнятые платформы.

Новый газопровод проложат в районах Хорошево-Мневники и Пресненский в Москве. Большинство коммуникаций уложат закрытым способом. Трубы пройдут на участке длиной 1,5 километра в местах плотной застройки. Такой способ сохранит дорожное покрытие и увеличит срок службы газопровода до 40 лет. Работы планируют завершить в следующем году.

В московских аптеках и клиниках появятся 134 новых лекарственных препарата. Их будут производить на базе "Технополиса Москва". Три предприятия кластера уже поставляют лекарства столице по офсетным контрактам. Ряд отечественных препаратов сейчас стоит в 2–3 раза дешевле импортных аналогов. По оценкам экспертов, к 2026 году доля российских лекарств на рынке может достичь 85%.

Подробнее – в в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
мэр Москвытранспортгородвидео

