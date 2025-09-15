Открытие новых станций Троицкой линии метро сократило время в пути в три раза. Теперь москвичам стал доступен новый участок – от "Новаторской" до "ЗИЛ".

Всего в День города открыли 4 новых станции. По словам первых пассажиров, которые раньше добирались до работы с пересадками, новый участок позволил сократить длительность дороги с одного часа до 20 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.