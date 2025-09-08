Форма поиска по сайту

08 сентября, 13:15

Транспорт

Более 13 млн поездок совершили на первых станциях Троицкой линии метро Москвы за год

С момента открытия первых станций Троицкой линии московского метро пассажиры совершили более 13 миллионов поездок.

Линия была запущена год назад. На ней работают четыре станции: "Тютчевская", "Новаторская", "Генерала Тюленева" и "Университет Дружбы Народов". Благодаря линии улучшилась транспортная доступность в районах Коммунарка, Теплый Стан, Коньково, проспект Вернадского и Ломоносовском.

Со станции "Новаторская" организовали пересадку на Кольцевую линию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Евгения МирошкинаСтанислав КуликМария Панкратова

