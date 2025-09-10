В РФ призвали запретить движение СИМ вблизи школ и поликлиник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Полностью запретить движение самокатов и приравненных к ним средств индивидуальной мобильности (СИМ) рядом со школами, поликлиниками, детсадами и другими учреждениями предложил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров. Копия обращения, которое было направлено начальнику ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения России Михаилу Черникову, есть в распоряжении RT.

Депутат также предложил рассмотреть возможность запрета расположения парковочных зон и произведения аренды самоката вблизи детских объектов.

По его словам, электросамокаты остаются одной из главных проблем на дорогах и тротуарах городов России.

Ранее в Госдуме предложили ввести полный запрет на прокат электросамокатов. По мнению авторов инициативы, запрет необходим для предотвращения травматизма и смертности пешеходов, поскольку сейчас в России нет эффективной инфраструктуры и регулирования.

Депутаты отметили, что текущие ограничения скорости и правила движения не учитывают реальные риски. Ожидается, что запрет проката устранит основную угрозу, связанную с массовым использованием электросамокатов.

