Свыше 137 млн поездок совершили водители за лето по скоростным трассам "Автодора"

Свыше 137 миллионов поездок совершили автомобилисты за лето по скоростным трассам "Автодора". Они массово выбирали для поездок на отдых магистрали М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ведущую к морю М-4 "Дон".

Также популярностью пользовалась трасса А-289 Краснодар – Керчь, позволяющая добраться от Краснодара до Крымского моста за два часа.

Сейчас сотрудники и службы "Автодора" готовят дороги к зимнему периоду. Они создают теплые стоянки для техники и помещения для отдыха и обогрева рабочих и водителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.