Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 15:15

Транспорт

Свыше 137 млн поездок совершили водители за лето по скоростным трассам "Автодора"

Свыше 137 млн поездок совершили водители за лето по скоростным трассам "Автодора"

"Новости дня": штраф за поездки на электросамокатах с детьми до 7 лет могут увеличить

Росавтодор завершит подготовку дорог к зиме в начале ноября

В Госдуме предложили увеличить штраф за езду с детьми на электросамокатах

В РФ предложили увеличить штраф за нарушение ПДД на электросамокате

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 25 сентября

Движение ограничат в центре Москвы из-за мотофестиваля 27 сентября

В Госдуме предложили программу обновления автопарка

Подтверждение личности через "Госуслуги" появится в каршеринге

В Шереметьево задержали рейс в Санкт-Петербург

Свыше 137 миллионов поездок совершили автомобилисты за лето по скоростным трассам "Автодора". Они массово выбирали для поездок на отдых магистрали М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ведущую к морю М-4 "Дон".

Также популярностью пользовалась трасса А-289 Краснодар – Керчь, позволяющая добраться от Краснодара до Крымского моста за два часа.

Сейчас сотрудники и службы "Автодора" готовят дороги к зимнему периоду. Они создают теплые стоянки для техники и помещения для отдыха и обогрева рабочих и водителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоРоман КарловНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика