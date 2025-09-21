В России разрешат официально приобретать красивые номера для автомобилей

В России официально разрешат приобретать "красивые" номера для автомобилей. Выбрать цифры и буквы будет можно через портал "Госуслуги". Инициативу поддержал Владимир Путин, а Минэкономразвития подготовило все необходимые документы для легализации продажи автономеров.

Ранее красивые номера выдавались случайным образом или через теневые схемы, что создавало риски штрафов и мошенничества. По оценкам экспертов, на будущих официальных аукционах цена таких госзнаков может варьироваться от 30 тысяч до 10 миллионов рублей.

