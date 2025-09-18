Форма поиска по сайту

18 сентября, 04:10

Транспорт

"Новости дня": в Краснопахорском районе построят гигафабрику для электробусов

В Краснопахорском районе строят первую в стране гигафабрику по выпуску аккумуляторов для электробусов. Завод будет почти полностью автоматизирован и сможет ежегодно производить батареи примерно для 50 тысяч экологичных машин.

Одним из маршрутов, где уже работают новые электробусы, стал Красная Пахра – Теплый стан. Без подзарядки такие машины проезжают до 200 километров, а водители отмечают комфорт и удобство управления.

Подробнее – в программе "Новости дня".

