Аэропорт Шереметьево временно обслуживает рейсы по согласованию

Аэропорт Шереметьево после введения временных ограничений обеспечивает прилет и вылет самолетов по согласованию. Об этом сообщили в телеграм-канале авиагавани.

Пассажиров предупредили об увеличении времени ожиданию при обслуживании рейсов. Также на фоне ограничений возможны корректировки в расписании полетов. Меры приняты для обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что в аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Аналогичные ограничения действовали в аэропорту Внуково вечером 20 марта. Тем же вечером они были сняты.