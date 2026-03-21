Силы ПВО за ночь сбили 283 беспилотника над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 283 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в период с 23:00 20 марта до 07:00 21 марта беспилотники самолетного типа были сбиты над рядом регионов страны, включая Брянскую, Смоленскую, Калужскую, Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую, Волгоградскую, Тульскую, Рязанскую, Курскую, Саратовскую и Самарскую области, а также над Крымом, Татарстаном и Московским регионом.

В Минобороны подчеркнули, что все цели были своевременно обнаружены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее атаке БПЛА подвергся Ставропольский край. Вражеские дроны были нацелены на промышленную зону Невинномысска. В результате атаки пострадала мирная жительница. Врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь.