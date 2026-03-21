В Новосибирской области изъятие зараженного скота планируют завершить в течение 2 дней

Завершение изъятия скота у личных подсобных хозяйств, пострадавших от вспышки пастереллеза в Новосибирской области, планируется в ближайшие два дня. Об этом сообщил руководитель департамента информационной политики администрации региона Сергей Нешумов.

По его словам, процесс уже завершен в Черепановском, Баганском и Купинском районах. Остались только два населенных пункта в Ордынском районе и селе Чернокурье Карасукского района.

Там ограничения затронут около 58 семей. В целом после установления всех владельцев животных изъятие затронет 189 хозяйств.

В четырех районах практически завершено оформление компенсаций. На данный момент поступило 129 заявлений, выплаты проведены по 113 заявкам на возмещение стоимости скота и 113 заявкам на социальные пособия. Минсельхоз региона совместно с хозяйствами разрабатывает планы по восстановлению поголовья и оформлению заявок на закупку нового скота.

В начале марта СМИ сообщили о массовом забое домашнего скота в ряде районов Новосибирской области. Причиной стали вспышки опасных заболеваний, однако местные жители выразили возмущение, утверждая, что уничтожаются и здоровые животные. Для многих семей скот был единственным источником средств к существованию.

Впоследствии в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за обнаружения бешенства и пастереллеза у животных. В качестве причины называлась халатность фермерских хозяйств.

Минсельхоз России заверил, что угрозы для потребителей нет, а ситуация не скажется на общероссийском животноводстве.