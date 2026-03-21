21 марта, 13:11Транспорт
Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию
В аэропорту Внуково введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщили в Росавиации.
Рейсы принимаются и отправляются только по согласованию, при этом возможны корректировки в расписании.
В аэропорту Домодедово установлены аналогичные ограничения.
В аэропорту Шереметьево 21 марта вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Однако затем ограничения сняли.