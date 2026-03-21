Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию

В аэропорту Внуково введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщили в Росавиации.

Рейсы принимаются и отправляются только по согласованию, при этом возможны корректировки в расписании.

В аэропорту Домодедово установлены аналогичные ограничения.

В аэропорту Шереметьево 21 марта вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Однако затем ограничения сняли.