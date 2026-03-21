Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Шереметьево

В аэропорту Шереметьево сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в мессенджере Max.

На данный момент авиагавань работает в штатном режиме.

Ограничения вводились ранее для обеспечения безопасности полетов. Также некоторое время авиагавань выполняла рейсы по согласованию.

Аналогичные ограничения действовали в аэропорту Внуково вечером 20 марта. Тем же вечером они были сняты.