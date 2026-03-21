21 марта, 12:52Мэр Москвы
Мэр Москвы сообщил об уничтожении 51-го БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
На подлете к Москве сбит вражеский беспилотник. Об этом сообщил в MAX Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее сообщалось о 50 сбитых вражеских БПЛА, направлявшихся к столице. В связи с этим московские аэропорты вводят ограничения на прием и выпуск самолетов.
В аэропорту Шереметьево 21 марта вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Однако затем ограничения сняли.