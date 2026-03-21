Мэр Москвы сообщил об уничтожении 51-го БПЛА на подлете к Москве

На подлете к Москве сбит вражеский беспилотник. Об этом сообщил в MAX Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось о 50 сбитых вражеских БПЛА, направлявшихся к столице. В связи с этим московские аэропорты вводят ограничения на прием и выпуск самолетов.

В аэропорту Шереметьево 21 марта вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Однако затем ограничения сняли.