21 марта, 12:55Мэр Москвы
Собянин: Еще два направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны уничтожили еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.
Экстренные службы работают на месте происшествия. Ранее сообщалось о 51-м сбитом БПЛА, летевшем к столице.
В связи с этим московские аэропорты вводят ограничения на прием и выпуск самолетов.
В аэропорту Шереметьево 21 марта вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Однако затем ограничения сняли.