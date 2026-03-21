Собянин: Еще два направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Экстренные службы работают на месте происшествия. Ранее сообщалось о 51-м сбитом БПЛА, летевшем к столице.

В связи с этим московские аэропорты вводят ограничения на прием и выпуск самолетов.

В аэропорту Шереметьево 21 марта вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Однако затем ограничения сняли.