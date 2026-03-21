Температура воздуха в Москве с начала марта превысила климатическую норму на 5,2 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Средняя температура воздуха в Москве с начала марта превысила климатическую норму на 5,2 градуса. Об этом сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, за первые две декады месяца в столице установилась аномально теплая и засушливая погода. При этом количество осадков составило лишь около четверти от месячного показателя.

"Снежный покров, высота которого сейчас на метеоплощадках города составляет 22-26 см, к понедельнику, 23 марта уменьшится на 6 сантиметров", – добавил синоптик.

Кроме того, по его словам, к концу марта в Москве возможно обновление температурных рекордов.

Ранее сообщалось, что астрономическая весна пришла в Россию и другие страны Северного полушария 20 марта, в пятницу, в 17:46 по московскому времени.

Это событие ознаменовало весеннее равноденствие, когда Солнце пересекло небесный экватор, переместившись из Южного полушария небесной сферы в Северное. Одновременно в Южном полушарии началась осень.