Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
21 марта, 10:49

Происшествия

ФСБ задержала предпринимателя, который оформил по указке украинской разведки 1000 сим-карт

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Мордовии задержан 34-летний предприниматель, подозреваемый в государственной измене и сотрудничестве с военной разведкой Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, мужчина в период с августа по октябрь 2025 года оформил более 1 000 сим-карт и 10 виртуальных базовых станций у российских операторов. Доступ к ним он предоставлял кураторам из Главного управления разведки Минобороны Украины через Telegram за вознаграждение.

По версии следствия, оборудование использовалось для дистанционных мошеннических схем в отношении граждан РФ и подготовки подрывных действий. Также уточняется, что задержанный признал факт работы на украинскую разведку.

Как сообщил сам задержанный, он понимал незаконность своих действий.

"Сперва я испугался и отказался. Но в дальнейшем согласился, так как мне пояснили, что ничего противозаконного в этом нет, лишь оператор может заблокировать номера", – сказал мужчина.

Ранее в Крыму задержали мужчину, который по указке украинских спецслужб собирал информацию о воздушном прикрытии критических объектов на полуострове и передавал ее противнику.

45-летний мужчина отправлял украинской стороне фотографии военной техники. Это позволяло отслеживать патрулирование воздушного пространства и охрану объектов топливно-энергетического комплекса.

Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика