21 марта, 09:28

Путин поздравил руководство Ирана с Наврузом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин направил поздравления по случаю праздника Навруз верховному руководителю Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту Ирана Масуду Пезешкиану. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В обращении глава государства пожелал иранскому народу преодоления текущих трудностей и подчеркнул, что Россия остается надежным партнером Тегерана.

В исламской республике 21 марта отмечается наступление нового 1405 года по национальному календарю.

Кроме того, поздравления направлены президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, президенту Киргизии Садыру Жапарову, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову и президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с Ураза-байрамом. Он подчеркнул, что российские мусульмане бережно хранят исторические и духовные традиции предков и с размахом отмечают этот праздник в своих общинах и семьях.

