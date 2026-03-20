20 марта, 21:30

Эксперт Виноградов: требования к 5G могут ограничить работу импортных смартфонов в России

Эксперт раскрыл, смогут ли россияне пользоваться сетью 5G

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инициатива Минцифры РФ по использованию отечественных криптоалгоритмов в сетях 5G может повлиять на доступность связи нового поколения на импортных устройствах. Об этом сообщил в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" ИТ-эксперт Андрей Виноградов.

Согласно требованиям Минцифры, весь трафик в сетях 5G должен шифроваться с применением российских алгоритмов. Это означает, что для полноценной работы таких сетей зарубежным производителям смартфонов потребуется адаптировать устройства под новые условия.

Как отметил Виноградов, вероятность того, что крупные компании пойдут на такие изменения, учитывая относительно небольшой объем российского рынка, не велика. В таком случае часть устройств может оказаться несовместимой с 5G в стране.

Он уточнил, что в данном случае не обсуждается надежность отечественных и зарубежных алгоритмов шифрования, так как они различаются по принципу работы и не являются взаимозаменяемыми.

Эксперт добавил, что технически внедрить необходимые изменения возможно на программном уровне, в том числе и в уже используемых смартфонах. Однако окончательное решение будет зависеть от производителей и их готовности адаптировать продукцию под российские требования.

Ранее замгендиректора "Бюро 1440" Дмитрий Агафонов рассказал, что в 2027–2028 годах может быть внедрен сервис, благодаря которому пассажиры российских самолетов смогут пользоваться интернетом. Это произойдет через полгода после развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки "Бюро 1440".

В России планируют запустить сети 5G в 2026 году

