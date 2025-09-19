Светофоры с контурной подсветкой протестируют по 46 столичным адресам

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Светофоры с контурной подсветкой протестируют еще на 32 перекрестках и 14 регулируемых пешеходных переходах в столице. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Устанавливать новые модели "Сириус" будут в рамках эксперимента в начале следующего года. Отличительной чертой данных устройств является светодиодная рама, которая отображает тот же цвет, что и на самом светофоре.

Благодаря этому новшеству сигнал на светофоре горит намного ярче. Таким образом, водители смогут заранее понять, какой цвет отображается на устройствах даже в условиях неблагоприятной погоды. Это также позволит уменьшить число аварий на дорогах.

В 2024 году специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) испытали новые светофоры на пересечении Краснопресненской набережной и улицы 1905 года. Тогда аналитики инновационного центра "Безопасный транспорт" опросили столичных и подмосковных водителей, из которых большая часть отметила, что устройства горят ярче, несмотря на время суток и погодные условия. Также многие поддержали идею увеличения числа подобных конструкций на улицах Москвы.

ЦОДД обновил и модернизировал светофоры по 61 адресу в Москве с начала 2025 года. Перед установкой устройств в конкретном месте учитываются ряд показателей, среди них – уровень аварийности, интенсивность потоков транспорта и пешеходов, количество полос на дороге и многое другое.

Приоритетными специалисты считают места концентрации ДТП, перекрестки и магистрали с интенсивным движением, точки рядом с социальными объектами и участки у станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД).

