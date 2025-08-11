Собянин: более 2,2 тыс пешеходных переходов появилось в Москве за семь лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Свыше 2,2 тысячи пешеходных переходов появилось в Москве за семь лет, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Они создаются благодаря совместной работе кураторов ЦОДД и жителей города. Маршруты становятся короче, безопаснее и удобнее", – подчеркнул мэр столицы.

По его словам, регулируемые переходы были организованы у станции метро "Новаторская", а также рядом со школой на улице Давыдковской.

Кроме того, диагональные переходы появились на пересечении улиц Производственной и Авиаторов. Благодаря им удалось сократить путь от 4-го микрорайона Солнцево, ЖК "Лучи" к станции метро "Солнцево", уточнил Собянин.

Глава города также отметил, что до конца текущего года в столице организуют примерно 300 переходов, при этом почти половина из них уже готова.

"В рамках эксперимента в этом году внедрили проекционные пешеходные переходы – в деревне Пучково, на улице Автозаводской и на Грузинском Валу. Они позволяют водителям заранее заметить пешеходов даже в условиях плохой видимости", – уточнил градоначальник.

Мэр также напомнил, что каждый москвич имеет возможность обратиться к куратору ЦОДД с предложением, как улучшить транспортную ситуацию в районе. По его словам, качественная коммуникация с горожанами позволяет сделать движение на улицах Москвы более удобным и безопасным.

Каждый год кураторы ЦОДД разрабатывают более тысячи проектов, треть из которых создается по просьбам жителей.

Ранее сообщалось, что свыше 100 улиц будут благоустроены в центре Москвы. Сейчас работы проводятся на 86 улицах, в том числе на 1-й и 2-й Брестской, а также на улице Заморенова и Погодинской улице.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказывал, что специалисты планируют обновить на дорогах свыше 600 тысяч квадратных метров асфальта, а на тротуарах – более 280 тысяч квадратных метров.

