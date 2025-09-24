Форма поиска по сайту

24 сентября, 19:30

Транспорт

Новости Москвы: на юго-востоке столицы запустили движение по Проектируемому проезду № 57

На юго-востоке Москвы запустили движение по новой дороге. Проектируемый проезд № 57 соединил Волжский бульвар с 2-м Грайвороновским проездом. Этот участок сделает маршруты удобнее для жителей четырех районов – Рязанского, Текстильщики, Нижегородского и Кузьминок. Кроме того, теперь пешком будет быстрее добираться до станции "Стахановская" Некрасовской линии метро.

В Москве продолжают строить новый городской вокзал Петровско-Разумовская на МЦД-1. Он обеспечит удобную пересадку между МЦД-1 и МЦД-3, двумя линиями метро и наземным транспортом. На стройплощадке уже можно увидеть большой стеклянный фасад, его площадь составит 5 тысяч квадратных метров. Крупный транспортный хаб сделает перемещение по городу еще комфортнее для жителей нескольких районов.

