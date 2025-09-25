Эксперт Хайцеэр: устанавливать зимние шины рекомендуется при температурах ниже 5 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Переобувать" автомобиль с летних шин на зимние рекомендуется при устойчивых температурах ниже 5 градусов тепла днем и ночными заморозками. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Эксперт подчеркнул, что подготовку автомобиля к зиме необходимо начинать заранее. В первую очередь следует посетить станцию технического обслуживания для планового сервиса по пробегу или сроку эксплуатации.

"Важно проверить все системы, поскольку поломка в холодное время года особенно неприятна. Особое внимание следует уделить состоянию зимней резины: замена обязательна при износе протектора до недопустимых значений. Его высота должна составлять не меньше четырех миллиметров", – отметил специалист.

По словам Хайцеэра, для южных регионов допустимы всесезонные шины, однако в большинстве случаев необходима зимняя резина. Покупатели с разным бюджетом могут рассматривать премиальные бренды, отечественные или экономичные китайские варианты.

"Возможно, у более бюджетных вариантов чуть больше износ или недостаточно высокий индекс скорости (до какой скорости можно разгоняться на конкретных покрышках. – Прим. ред.), но нужно понимать, что зима не время для скоростного маневрирования", – добавил он.

Хайцеэр напомнил, что даже неизношенная резина теряет сцепные свойства со временем. Самые бюджетные варианты обойдутся в 15–20 тысяч рублей за комплект, премиальный сегмент – от 50 тысяч.

Также специалист заявил, что важно оценить состояние лакокрасочного покрытия, поскольку зимние реагенты ускоряют коррозию, а сколы и глубокие царапины следует устранить.

Ранее россиянам рассказали, по каким признакам можно понять, что у машины скручен пробег. В первую очередь нужно обратить внимание на соответствие интерьера автомобиля и обозначенного пробега. В частности, насторожить должны потертости на руле и сиденьях. Они говорят о том, что машина активно использовалась.