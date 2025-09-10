Эксперт Хайцеэр посоветовал водителям не полагаться на круиз-контроль во время тумана

Фото: 123RF/blastam

Во время тумана водителям необходимо отказаться от использования дальнего света и резких маневров. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил в разговоре с ТАСС о том, что до конца недели видимость на дорогах Москвы может ухудшаться из-за тумана.

По словам Хайцеэра, в связи с этим водителям нужно еще раз проверить свои машины на предмет исправности всех световых приборов.





Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза Во время тумана нужно ездить с включенным ближним светом, дополнительно используя противотуманные фары – их свет хорошо "пробивается", и видимость улучшается. При этом переходить на дальний свет в таких условиях нельзя: он будет отражаться от тумана и слепить водителя.

Также эксперт напомнил, что в такую погоду водителям следует держать увеличенную дистанцию и снижать скорость.

"Желательно, чтобы последняя была меньше половины от расстояния видимости. Например, если она примерно 20 метров, то ехать лучше в пределах 10 километров в час. И контролировать это должен именно водитель, не надеясь на адаптивный круиз-контроль", – подчеркнул эксперт.

При этом тот, кто находится за рулем, всегда должен помнить: во время тумана пешеходов, одетых в темное и не имеющих светоотражающих элементов на одежде, крайне сложно заметить. Поэтому нужно быть максимально аккуратными и внимательными, отметил Хайцеэр.



Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза Кроме того, не следует делать каких-либо резких маневров. Любое перестроение нужно совершать плавно, заблаговременно включая поворотник, чтобы предупредить окружающих водителей о своих планах. Каждое резкое движение в условиях плохой видимости может привести к аварии.

Ранее автоэксперт Петр Баканов рассказал, по каким признакам можно понять, что у машины скручен пробег. В первую очередь нужно обратить внимание на соответствие интерьера автомобиля и обозначенного пробега. В частности, насторожить должны потертости на руле и сиденьях, которые говорят о том, что машина активно использовалась.