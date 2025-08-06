Автоэксперт Попов дал советы, которые помогут защитить машину от ржавчины

Фото: depositphotos/blnt07

Своевременная обработка автомобиля антикоррозийными средствами и воском поможет снизить риск появления на нем ржавчины. Об этом Москве 24 рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

По словам эксперта, при покупке машины стоит сразу заказать антикоррозийную обработку кузова и его нижней части, в том числе различных полостей и пустот.

"Сделать это могут только в специализированном центре, так как для процедуры требуется оборудование: компрессоры, подъемник и так далее", – пояснил эксперт.



Дмитрий Попов автоэксперт Самостоятельно стоит проводить обработку воском. Это можно сделать на большинстве моек самообслуживания: там это заключительная операция, за которую нужно немного доплатить. Воск покрывает кузов тонкой жирной пленкой, которая позволяет снизить воздействие внешних факторов, которые вызывают коррозию, – различных песчинок, влаги и так далее.

При этом если ржавчина уже появилась, шкурить и обрабатывать ее бесполезно, предупредил Попов.

"Продают составы, так называемые преобразователи ржавчины, но они ничего не дают и при этом достаточно агрессивно воздействуют на поверхность. Даже после них в том месте, где появилась ржавчина, кузов может сгнить через год. По сути, все, что можно сделать с ржавчиной, – вырезать целым куском и поставить заплатку", – отметил эксперт.

В свою очередь, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин также посоветовал автомобилистам не накрывать машину в дождь специальным чехлом.

"В дождливую летнюю погоду под ним создается настоящий парник и на машине образуется конденсат, который провоцирует коррозию в мелких трещинках. А когда сухо, такой чехол работает как абразив, потому что под него попадает пыль, при этом ветер его постоянно двигает. Такие чехлы можно использовать только на закрытых паркингах", – подчеркнул специалист.

Ранее эксперт посоветовал автомобилистам снижать скорость в дождь. По его словам, видимость в такую погоду ниже, а сцепление с дорогой хуже, из-за чего машина становится неуправляемой. Ошибочно думать, что справиться с такой непростой ситуацией поможет полный привод или опыт водителя.

