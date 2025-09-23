В Москве электросамокатами в среднем пользуются 38-летние женатые мужчины

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Среднестатистический пользователь электросамоката – 38-летний мужчина, работающий в IT-сфере и состоящий в браке. Об этом говорят результаты опроса, проведенного столичным Дептрансом совместно с инновационным центром "Безопасный транспорт".

Опрос показал, что большинство пользователей (67%) интегрируют поездки на самокате в свои маршруты, комбинируя их с другим транспортом. Каждый пятый житель города (21%) хотя бы раз пользовался прокатом.

Половина респондентов пользуется самокатами регулярно – несколько раз в неделю или чаще. Главным преимуществом для 32% опрошенных является скорость передвижения, особенно в часы пик.

"Прокат электросамокатов с каждым годом становится популярнее. Сегодня сервисом пользуются 5 млн человек, со старта сезона они совершили уже более 57 млн поездок. Это на 2 млн больше, чем за тот же период в прошлом году", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, чаще всего самокат арендуют как транспорт для пересадки на метро, МЦК или МДЦ, а также поездок внутри района.

