08 сентября, 15:30

Транспорт

Траты на аренду самокатов в России сократились на 5% в первом квартале 2025 года

Траты на аренду самокатов в России сократились на 5% в первом квартале 2025 года

Расходы россиян на аренду электросамокатов впервые начали снижаться. По данным сервиса быстрых платежей одного из крупных банков, в первом квартале этого года траты на кикшеринг сократились на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом количество транзакций увеличилось на 17%. Это означает, что поездок стало больше, но они стали короче и дешевле. В прошлом году сервисами аренды электросамокатов воспользовались более 25 миллионов человек, а общее количество поездок за сезон приблизилось к 300 миллионам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортэкономикавидео

