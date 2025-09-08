Траты на аренду самокатов в России сократились на 5% в первом квартале 2025 года

Расходы россиян на аренду электросамокатов впервые начали снижаться. По данным сервиса быстрых платежей одного из крупных банков, в первом квартале этого года траты на кикшеринг сократились на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом количество транзакций увеличилось на 17%. Это означает, что поездок стало больше, но они стали короче и дешевле. В прошлом году сервисами аренды электросамокатов воспользовались более 25 миллионов человек, а общее количество поездок за сезон приблизилось к 300 миллионам.

