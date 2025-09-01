Форма поиска по сайту

01 сентября, 22:15

Транспорт

Сервисы "Ситидрайв" и "Яндекс Драйв" поддержали введение верификации

Сервисы "Ситидрайв" и "Яндекс Драйв" поддержали введение верификации

В Москве начала действовать система верификации пользователей каршеринга через портал mos.ru. В "Ситидрайве" и "Яндекс Драйве" уверены, что нововведение сделает сервис удобнее и безопаснее. Пока новая норма действует в тестовом режиме и является добровольной, но в дальнейшем станет обязательной.

По данным департамента транспорта, мера затронет каждого третьего автомобилиста столицы. Верификация позволит быстрее устанавливать личность водителя при ДТП, централизованно блокировать недобросовестных пользователей, а также повысит безопасность сервиса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Алексей ПименовЕкатерина Кузнеченкова

