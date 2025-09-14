Собянин: электросуда регулярных речных маршрутов прошли за два года более 1 млн км

Электросуда регулярных речных маршрутов прошли за два года более одного миллиона километров, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Мэр напомнил, что регулярный речной транспорт запустили летом 2023 года.

Сейчас работают три круглогодичных маршрута: "Киевский – Парк Фили", "ЗИЛ – Печатники" и "Новоспасский – ЗИЛ". Доступ к новым маршрутам по воде получили почти 2 миллиона жителей близлежащих районов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.