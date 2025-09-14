Собянин: Москва продолжает масштабную работу по поддержке Луганска и Донецка

Столичные специалисты продолжают создавать будущее и строить новую мирную жизнь в Луганске и Донецке, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. В ближайшее время в Донецке восстановят 69 многоквартирных домов, в Луганске – 104 и музыкальную школу.

По словам мэра, особое внимание уделяют социальной инфраструктуре. Более 1,2 тысячи ребят с 1 сентября начали обучение в обновленное гимназии в Луганске. Ее модернизацию московские строители успели завершить за год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.