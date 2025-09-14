Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 09:30

Мэр Москвы

Собянин: Москва продолжает масштабную работу по поддержке Луганска и Донецка

Собянин: Москва продолжает масштабную работу по поддержке Луганска и Донецка

Собянин: половину набережных Москвы-реки в пределах МКАД благоустроили за 14 лет

Путин и Собянин открыли комплекс Детской городской клинической больницы святого Владимира

Первый в мире цифровой кинетический объект появился в парке "Зарядье" в Москве

Путин и Собянин открыли Национальный космический центр на западе столицы

Путин и Собянин запустили движение поездов на новой Троицкой линии метро

Собянин: в Москве открылся Национальный космический центр

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города

Собянин: еще на шести набережных Москвы создали комфортную городскую среду

Собянин объявил о завершении обновления шести набережных Москвы-реки

Столичные специалисты продолжают создавать будущее и строить новую мирную жизнь в Луганске и Донецке, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. В ближайшее время в Донецке восстановят 69 многоквартирных домов, в Луганске – 104 и музыкальную школу.

По словам мэра, особое внимание уделяют социальной инфраструктуре. Более 1,2 тысячи ребят с 1 сентября начали обучение в обновленное гимназии в Луганске. Ее модернизацию московские строители успели завершить за год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыстроительстворегионывидеоЕгор БедуляСветлана Доброхотова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика