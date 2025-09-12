12 сентября, 10:00Мэр Москвы
Собянин: москвичи собрали почти 5 млн единиц товаров для СВО и новых регионов
Москвичи собрали почти 5 миллионов единиц товаров для участников СВО, жителей новых регионов и приграничных территорий. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
Всего из столицы направлено около двухсот гуманитарных отправок. В городе ежедневно работают 15 штабов "Москва помогает", где принимают продукты питания и предметы первой необходимости.
