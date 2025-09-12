Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 10:00

Мэр Москвы

Собянин: москвичи собрали почти 5 млн единиц товаров для СВО и новых регионов

Собянин: москвичи собрали почти 5 млн единиц товаров для СВО и новых регионов

Собянин: силы ПВО сбили несколько беспилотников, летевших к Москве

Собянин: в ночь с 13 на 14 сентября работа метро и МЦК будет продлена

"Новости дня": число площадок для тестирования инноваций в Москве выросло до 281 – Собянин

"Новости дня": Собянин заявил, что число многодетных семей в Москве выросло в два раза

Сергей Собянин: продолжительность жизни в Москве увеличилась до 79,5 года

Сергей Собянин: в День города работа метро и МЦК будет продлена

Сергей Собянин посетил выставку технологических достижений в "Зарядье"

Собянин посетил VI Форум социальных инноваций регионов

Сергей Собянин рассказал, какая продукция промпредприятий Москвы идет на экспорт

Москвичи собрали почти 5 миллионов единиц товаров для участников СВО, жителей новых регионов и приграничных территорий. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Всего из столицы направлено около двухсот гуманитарных отправок. В городе ежедневно работают 15 штабов "Москва помогает", где принимают продукты питания и предметы первой необходимости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществогородвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика