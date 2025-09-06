Правительство России рассматривает увеличение выплат многодетным семьям

Правительство России рассматривает возможность увеличить выплату многодетным семьям на погашение ипотеки. При рождении третьего ребенка поддержка может составить до одного миллиона рублей.

Однако программа будет действовать не во всех регионах, а только там, где фиксируется низкая рождаемость. Кроме того, при появлении четвертого ребенка семья сможет дополнительно получить 450 тысяч рублей на погашение другой ипотеки.

