Эпидемиолог Онищенко: турецкие власти могут скрывать реальные масштабы вспышки холеры

Фото: AP Photo

Власти Турции могут скрывать реальные масштабы вспышки холеры, заявил эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с Life.ru.

Он объяснил, что речь идет о заболевании, вызванном холерным вибрионом. При этом Онищенко подчеркнул, что предупреждал об этом еще в мае, ссылаясь на прогнозы ВОЗ.

По его словам, больницы в Турции переполнены, а местные жители часто жалуются на симптомы заболевания. Эпидемиолог также указал, что первые сообщения о холерных вибрионах появлялись еще два месяца назад.

В июле турецкие врачи предупредили туристов об опасной бактерии Vibrio, вызывающей холеру. Следы возбудителя обнаружили у берегов Мраморного, Эгейского и Средиземного морей. Некоторые разновидности этой бактерии могут спровоцировать заболевание, которое сопровождается диареей и потерей жидкости, приводит к тканевым инфекциям, сепсису и некротизирующему фасцииту.

В Роспотребнадзоре заявили, что распространение бактерий носит сезонный характер. Уточнялось, что для профилактики заражения необходимо мыть руки и избегать льда из некипяченой воды.

В ведомстве объяснили, что микроорганизмы естественным образом присутствуют в прибрежных солоноватых водах, особенно в тех местах, где пресная вода смешивается с соленой. При этом ареал обитания Vibrio расширяется из-за изменения климата, в том числе в Средиземноморском регионе.

