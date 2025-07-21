Роспотребнадзор: для профилактики заражения Vibrio необходимо мыть руки

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Распространение бактерий рода Vibrio носит сезонный характер, для профилактики заражения необходимо мыть руки и избегать льда из некипяченой воды, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве объяснили, что микроорганизмы естественным образом присутствуют в прибрежных солоноватых водах, особенно в тех местах, где пресная вода смешивается с соленой. Из-за изменения климата расширяется ареал обитания Vibrio, в том числе в Средиземноморском регионе.

Контакт с водой, в которой содержится возбудитель, может привести к инфекциям органов дыхания, а также некоторые бактерии рода Vibrio вызывают острые кишечные инфекции. Однако случаи заражения остаются относительно редкими.

Для профилактики в Роспотребнадзоре посоветовали избегать сырых и недоваренных моллюсков, особенно устриц, и тщательно готовить морепродукты. В случае наличия открытых ран, порезов, недавнего пирсинга лучше избегать купания в соленой воде. При контакте с такой водой необходимо промыть пораженный участок раствором антисептика.

Туристам посоветовали следить за чистотой рук и пить только кипяченую или бутилированную воду. Если состояние здоровья ухудшается, нельзя заниматься самолечением. Важно незамедлительно обратиться к врачу и рассказать ему о стране пребывания.

Ранее появлялась информация, что турецкие врачи предупредили туристов о бактерии Vibrio, вызывающей холеру. Следы возбудителя были найдены у берегов Мраморного, Эгейского и Средиземного морей. Некоторые разновидности этой бактерии могут спровоцировать заболевание, которое сопровождается диареей и потерей жидкости, приводит к тканевым инфекциям, сепсису и некротизирующему фасцииту.