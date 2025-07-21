Роспотребнадзор заявил о принятии мер по предотвращению завоза холеры в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Специалисты Роспотребнадзора следят за ситуацией с заражением холерой в Польше и принимают все меры по предотвращению завоза инфекции в Россию. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В рамках федерального проекта "Санитарный щит" Роспотребнадзор для недопущения завоза на территорию РФ опасных инфекционных болезней во всех пунктах пропуска осуществляет усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с использованием АИС "Периметр", позволяющей оценить и минимизировать риски завоза опасных инфекционных болезней", – отмечается в сообщении.

Роспотребнадзор подчеркнул, что местных случаев заболевания холерой в стране не фиксировалось уже свыше 50 лет. За это время в России были лишь единичные завозы болезни из эпиднеблагополучных государств.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала о риске завоза холеры в Россию. По ее словам, необходимы меры предосторожности, поскольку российские туристы отдыхают в том числе в странах с высоким уровнем заболеваемости.

При этом турецкие врачи предупредили туристов об опасной бактерии Vibrio, вызывающей холеру. Следы возбудителя обнаружили у берегов Мраморного, Эгейского и Средиземного морей. Vibrio может попасть в организм после проглатывания морской воды, через моллюсков или из-за контакта открытых ран с грязной водой.

