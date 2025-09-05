Врач Покровский посоветовал не употреблять напитки со льдом на отдыхе в Турции

Эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил о переполненных больницах в Турции: по его мнению, ситуация сложилась из-за вспышки заболеваний, вызванных холерным вибрионом. Однако турецкий Минздрав и российские туроператоры опровергли эту информацию. Подробнее – в материале Москвы 24.

Все под контролем?

Турецкие медицинские учреждения переполнены пациентами с симптомами заражения холерным вибрионом. Об этом заявил эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Жалобы на симптомы наблюдаются уже около недели, а первые сообщения о бактерии на пляжах появились еще в июле", – сказал он.

Специалист пояснил, что бактерия Vibrio, классическим представителем которой является возбудитель холеры, активно размножается при прогреве воды до 13 градусов. Очаги распространения подобных инфекций, помимо Турции, также традиционно встречаются в Краснодарском крае, Астраханской области и в регионах Средней Азии.





Геннадий Онищенко эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования Диагноз "вибрион" как таковой не ставится. В данном случае речь идет о холере, вызванной холерным вибрионом. Возможно, в Турции скрывают реальные масштабы заболевания, о чем я предупреждал еще в мае, ссылаясь на прогнозы ВОЗ, так же как и скрывают вспышку холеры.

Академик напомнил о крупной вспышке холеры в России в 1994 году, которая была завезена как раз из Турции. По его данным, за период эпидемии было зарегистрировано около 1 200 случаев заболевания и столько же носителей.

Однако в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) опровергли информацию о массовом заражении российских туристов, заявив, что туроператоры не получали множества обращений и жалоб.

В Минздраве Турции РИА Новости также сообщали, что "такой ситуации не наблюдается".

То же подтвердили и в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"И вновь вынуждены опровергать домыслы о "массовой инфекции от бактерии Vibrio" в Турции. На текущий момент крупнейшие страховые компании, работающие с туроператорами в Турции, не фиксируют прироста количества отравлений, в том числе острых инфекционных, среди отдыхающих на курортах этой страны туристов в августе и сентябре", – говорится в телеграм-канале ассоциации.





из материала АТОР В Турции сейчас находятся несколько сотен тысяч россиян – среди этого количества всегда есть и будут случаи заболеваний, отравлений, травм. Но никаких "всплесков" и "забитых больниц" нет.

В целом турецкие медики обратили внимание на повышенную активность бактерии Vibrio еще в середине лета. Следы возбудителя были обнаружены у побережья Мраморного, Эгейского и Средиземного морей. Врачи предупредили, что отдельные разновидности этого микроорганизма способны провоцировать серьезные заболевания. Симптомы варьируются от диареи и сильного обезвоживания до тяжелых тканевых инфекций, сепсиса и некротизирующего фасциита.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию, отметив, что распространение бактерий имеет сезонный характер.

В ведомстве также пояснили, что эти микроорганизмы естественным образом присутствуют в прибрежных солоноватых водах, особенно в зонах смешения пресной и соленой вод. Эксперты добавили, что ареал обитания холерного вибриона расширяется из-за изменения климата, в том числе и в Средиземноморском регионе.

Опасность прячется в стакане

В настоящий момент неизвестно, какой именно возбудитель циркулирует в Турции и насколько он опасен. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил эпидемиолог и инфекционист Вадим Покровский.

"Необходимо ждать официальных сообщений. Однако меры профилактики остаются универсальными для всех инфекций, передающихся через воду", – сказал он.

Эксперт подтвердил, что вибрион может жить и распространяться в теплых водоемах в жаркую погоду. Опасность представляет не только питье зараженной воды, но и купание.





Вадим Покровский эпидемиолог и инфекционист Основное правило: вся используемая вода должна быть кипяченой. При купании главная задача – ни в коем случае не глотать воду. В группе риска и те, кто любит напитки со льдом, поскольку тот могли сделать из некипяченой воды. Поэтому в поездках лучше выбирать напитки безо льда, а также брать с собой солевые регидратационные растворы и начинать пить их при первых же признаках кишечного расстройства.

Холера всегда относилась к особо опасным инфекциям, подчеркнул эксперт.

"Она тяжело протекает: вызываются очень сильные диареи, рвота, организм человека резко обезвоживается, буквально высыхает изнутри. Сердце не справляется с нагрузкой, и человек может погибнуть от этого обезвоживания. Однако если человек своевременно попадает в больницу, летальность от холеры сейчас очень низкая", – отметил он.

Сейчас разработаны активные методы лечения – внутривенно вводятся капельницы с большим количеством замещающих жидкостей, соли, растворов, объяснил Покровский.

"Лечить научились, но сложно предупредить распространение, так как вибрион может попасть в водоемы, реки, озера и прибрежную зону морей. Летальность зависит от страны и уровня медицины, но она в любом случае очень маловероятна. Главное – быстро обратиться за медицинской помощью", – добавил инфекционист.

Определенных категорий людей, находящихся в группе риска заболевания, нет. Однако чаще всего с такими симптомами сталкиваются дети. Как объяснил Покровский, это связано с тем, что они обычно проводят в воде больше времени, чем взрослые.

