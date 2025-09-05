Врач Покровский посоветовал не употреблять напитки со льдом на отдыхе в Турции

Эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил о переполненных больницах в Турции: по его мнению, ситуация сложилась из-за вспышки заболеваний, вызванных холерным вибрионом. Однако турецкий Минздрав и российские туроператоры опровергли эту информацию. Подробнее – в материале Москвы 24.
Все под контролем?
Турецкие медицинские учреждения переполнены пациентами с симптомами заражения холерным вибрионом. Об этом заявил эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Жалобы на симптомы наблюдаются уже около недели, а первые сообщения о бактерии на пляжах появились еще в июле", – сказал он.
Специалист пояснил, что бактерия Vibrio, классическим представителем которой является возбудитель холеры, активно размножается при прогреве воды до 13 градусов. Очаги распространения подобных инфекций, помимо Турции, также традиционно встречаются в Краснодарском крае, Астраханской области и в регионах Средней Азии.
Академик напомнил о крупной вспышке холеры в России в 1994 году, которая была завезена как раз из Турции. По его данным, за период эпидемии было зарегистрировано около 1 200 случаев заболевания и столько же носителей.
Однако в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) опровергли информацию о массовом заражении российских туристов, заявив, что туроператоры не получали множества обращений и жалоб.
В Минздраве Турции РИА Новости также сообщали, что "такой ситуации не наблюдается".
То же подтвердили и в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"И вновь вынуждены опровергать домыслы о "массовой инфекции от бактерии Vibrio" в Турции. На текущий момент крупнейшие страховые компании, работающие с туроператорами в Турции, не фиксируют прироста количества отравлений, в том числе острых инфекционных, среди отдыхающих на курортах этой страны туристов в августе и сентябре", – говорится в телеграм-канале ассоциации.
В целом турецкие медики обратили внимание на повышенную активность бактерии Vibrio еще в середине лета. Следы возбудителя были обнаружены у побережья Мраморного, Эгейского и Средиземного морей. Врачи предупредили, что отдельные разновидности этого микроорганизма способны провоцировать серьезные заболевания. Симптомы варьируются от диареи и сильного обезвоживания до тяжелых тканевых инфекций, сепсиса и некротизирующего фасциита.
В свою очередь, в Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию, отметив, что распространение бактерий имеет сезонный характер.
В ведомстве также пояснили, что эти микроорганизмы естественным образом присутствуют в прибрежных солоноватых водах, особенно в зонах смешения пресной и соленой вод. Эксперты добавили, что ареал обитания холерного вибриона расширяется из-за изменения климата, в том числе и в Средиземноморском регионе.
Опасность прячется в стакане
В настоящий момент неизвестно, какой именно возбудитель циркулирует в Турции и насколько он опасен. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил эпидемиолог и инфекционист Вадим Покровский.
"Необходимо ждать официальных сообщений. Однако меры профилактики остаются универсальными для всех инфекций, передающихся через воду", – сказал он.
Эксперт подтвердил, что вибрион может жить и распространяться в теплых водоемах в жаркую погоду. Опасность представляет не только питье зараженной воды, но и купание.
Холера всегда относилась к особо опасным инфекциям, подчеркнул эксперт.
"Она тяжело протекает: вызываются очень сильные диареи, рвота, организм человека резко обезвоживается, буквально высыхает изнутри. Сердце не справляется с нагрузкой, и человек может погибнуть от этого обезвоживания. Однако если человек своевременно попадает в больницу, летальность от холеры сейчас очень низкая", – отметил он.
Сейчас разработаны активные методы лечения – внутривенно вводятся капельницы с большим количеством замещающих жидкостей, соли, растворов, объяснил Покровский.
"Лечить научились, но сложно предупредить распространение, так как вибрион может попасть в водоемы, реки, озера и прибрежную зону морей. Летальность зависит от страны и уровня медицины, но она в любом случае очень маловероятна. Главное – быстро обратиться за медицинской помощью", – добавил инфекционист.
Определенных категорий людей, находящихся в группе риска заболевания, нет. Однако чаще всего с такими симптомами сталкиваются дети. Как объяснил Покровский, это связано с тем, что они обычно проводят в воде больше времени, чем взрослые.