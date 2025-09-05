Инфекционист Покровский: заразиться холерой можно после купания в водоеме

Фото: depositphotos/alexraths

Возбудитель холеры может жить и распространяться в теплых водоемах в жаркую погоду. Опасность представляет не только питье зараженной воды, но и купание, сообщил Москве 24 эпидемиолог и инфекционист Вадим Покровский.

Так специалист прокомментировал ситуацию со вспышками холеры в Турции. Эпидемиолог Геннадий Онищенко сказал, что турецкие власти могут скрывать реальные масштабы эпидемии. По его словам, местные больницы переполнены, а жители часто жалуются на симптомы заболевания.





Вадим Покровский эпидемиолог и инфекционист Холера всегда относилась к особо опасным инфекциям. Она тяжело протекает: начинаются очень сильная диарея, рвота, организм человека резко обезвоживается, буквально высыхает изнутри. Сердце не справляется с нагрузкой, и человек может погибнуть от этого обезвоживания.

Он отметил, что в качестве лечения человеку внутривенно вводят большое количество замещающих жидкостей, соли и растворов. Если больной своевременно попадает в больницу, то летальность от инфекции очень низкая.

"Лечить научились, но сложно предупредить распространение, так как вибрион может попасть в водоемы, реки, озера и прибрежную зону морей. Главное – быстро обратиться за медицинской помощью", – указал врач.

Покровский уточнил, что специальной группы риска нет – заболеть могут все. Однако наличие хронических заболеваний может осложнить ситуацию.

"Основное правило: вся используемая вода должна быть кипяченой, а при купании – ни в коем случае не глотать воду. В группе риска и те, кто любит напитки со льдом, поскольку те могли сделать из некипяченой воды", – объяснил инфекционист.

Он рекомендовал в поездках выбирать напитки без льда, а также брать с собой солевые регидратационные растворы и начинать пить их при первых признаках кишечного расстройства.

Кроме того, вода в бассейнах обычно хлорируется, что должно убивать большую часть возбудителей, но риск заражения зависит от конкретного санитарного режима, который соблюдается в учреждении.

"Текущая ситуация в Турции не очень ясна. Необходимо ждать официальных сообщений о том, какой именно возбудитель циркулирует и насколько он опасен. Однако меры профилактики остаются универсальными для всех инфекций, передающихся через воду", – резюмировал Покровский.

Ранее неизвестные распространили в соцсетях Ульяновской области информацию о якобы надвигающейся вспышке холеры. В Центре управления регионом (ЦУР) сказали, что эти сведения не соответствуют действительности, а главный инфекционист области Валерий Речник подчеркнул, что в стране на данный момент не зафиксировано ни одного случая заражения.