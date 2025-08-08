Фейк о надвигающейся вспышке холеры распространился в Ульяновской области

Фото: 123RF/angellodeco

Неизвестные распространили в соцсетях Ульяновской области ложную информацию о надвигающейся вспышке холеры, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пресс-службу Центра управления регионом (ЦУР).

Региональные власти заявили, что сообщения о собрании на тему угрозы вспышки холеры, якобы состоявшемся в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи (УОКЦСВМП), стали распространяться в соцсетях в пятницу, 8 августа.

Однако в ЦУР отметили, что эти сведения не соответствуют действительности, так как никаких собраний в учреждении не проводилось. Главный инфекционист региона Валерий Речник добавил, что на данный момент в стране не зафиксировано ни одного случая холеры.

Согласно информации ЦУР Ульяновской области, все документы по холере обновляются каждый год, а врачи постоянно организуют учения для предупреждения завоза инфекции на территорию региона.

Ранее ученые Роспотребнадзора создали комплексный тест на выявление сразу пяти опасных инфекций. В их число вошли чума, холера, сибирская язва, бруцеллез и туляремия.

Новый тест сможет фиксировать возбудитель одной из пяти инфекций за 60 минут. Он обладает высокой точностью, за счет чего удастся выявить даже минимальное число микробных клеток.