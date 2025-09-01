Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Стартовал прием заявок на премию "Благотворитель Москвы". Он продлится до 14 сентября, а церемония награждения лауреатов пройдет 16 октября в кинотеатре "Художественный", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Номинации премии охватывают самые разные сферы развития культуры добрых дел в Москве: от лучшей команды в НКО до социально ответственного бизнеса. В этом году премия приурочена к пятилетию работы благотворительного сервиса на портале mos.ru", – подчеркнула председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

На премии представлены шесть номинаций: "Лучший благотворительный проект", "НКО с историей", "Лучшая работа с бизнесом", "Лучшая команда НКО", "Лучшая медиакампания" и "Лучшая волонтерская программа".

В заявке необходимо рассказать о выдающихся проектах и результатах, которых удалось достичь за год. Например, в номинации "Лучший благотворительный проект" нужно будет указать уникальность проекта и его социальную значимость, в номинации "Лучшая медиакампания" – итоги кампании, а в номинации "Лучшая команда НКО" надо будет рассказать о традициях коллектива и правилах взаимодействия.

Члены экспертного совета Общественной палаты Москвы рассмотрят заявки и выберут лауреатов еще в четырех номинациях, куда входят "Лучший старт на благотворительном сервисе mos.ru", "Лучшая рекуррентная программа", "Известные меценаты и благотворители" и "Московский бизнес".

Ранее Сергей Собянин объявил о старте седьмого конкурса грантов "Москва – добрый город", который предназначен для социально ориентированных некоммерческих организаций. Мэр напомнил, что НКО являются важными помощниками в вопросе заботы о местных жителях. В частности, вместе с ними Москва расширяет спектр социальных услуг, развивает благотворительность и волонтерство.

