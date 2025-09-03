Жюри определило претендентов на соискание премии имени Корнея Чуковского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Стал известен список претендентов на соискание премии имени Корнея Чуковского. Об этом сообщил руководитель департамента культуры Алексей Фурсин, передает портал мэра и правительства Москвы.

За пять лет существования конкурса на него подали 4 292 заявки более чем из 75 российских регионов. Список претендентов 2025 года опубликован на сайте премии.

По словам Фурсина, в него вошли 87 произведений, представляющих разные жанры. При этом всего было получено около 580 работ из 95 городов.

"Теперь компетентному жюри предстоит отобрать лучшие произведения. Их авторы получат денежные вознаграждения, а лучшие издания для маленьких читателей появятся в фондах наших библиотек", – сказал Фурсин.

В этом году впервые претендовать на победу будут шесть авторов из Донецкой Народной Республики (ДНР). Также в список вошли семь книг о Великой Отечественной войне и одна авторства участника СВО. Кроме того, книги соискателей премии выпустило 51 издательство.

Жюри определит короткий список и объявит победителей в шести номинациях. Еще одного лидера определят москвичи в проекте "Активный гражданин".

Участвовать в конкурсе могут авторы и переводчики, чьи произведения были опубликованы с 1 января 2024 по 9 июля 2025 года. Больше всего заявок поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Самыми старшими участниками стали два ровесника Великой Победы, которым по 80 лет.

В конкурсе предусмотрено семь номинаций, призовой фонд каждой – один миллион рублей.

В прошлом году на конкурс подали более 600 заявок из 108 городов России. Лидеров в номинации "Лучшее произведение для детей по мнению читателей" определили 20 827 пользователей на портале "Активный гражданин".

Ранее в Москве стартовал прием заявок на соискание туристической премии "Путеводная звезда". Ей награждаются лучшие проекты и организации городской сферы гостеприимства. В 2025 году в список добавили 18 новых номинаций. Всего в премию включены 36 номинаций. Победителей в 23 основных определит конкурсная комиссия.

