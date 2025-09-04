Ведущий Дибров назвал себя "предводителем Ордена рогоносцев"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Телеведущий Дмитрий Дибров, переживающий расставание с супругой Полиной, в своей передаче "Антропология" назвал себя "предводителем Ордена рогоносцев", передает "Радио 1".

Первый выпуск программы он посвятил теме "Измены в русской литературе". Дибров отметил, что не унывает и продолжает активно работать, а также вспомнил историю о том, как поэт Александр Пушкин получил пасквиль с намеком на измену своей жены, что привело к конфликту с Жоржем Дантесом. Телеведущий заявил, что чувствует сходство с поэтом, поскольку они оба являются "предводителями".

Помимо этого, он порассуждал о природе женских измен, заявив, что "уму не под силу долго разыгрывать роль сердца", и добавил, что не считает обязательным для человека быть счастливым лишь в одном браке.

Свою передачу Дибров будет вести вместе с цифровым помощником, созданным с помощью технологии deepfake. Искусственный интеллект получил имя Голубчик в честь лексики из книги Татьяны Толстой "Кысь". Ее юбилей станет темой одного из первых выпусков.

О разладе в супружеской паре стало известно в конце июля. Сообщалось, что жена телеведущего ушла от него к другу семьи, женатому бизнесмену Роману Товстику. Родственники и друзья Диброва отмечали, что тот "разбит" и тяжело переживает разрыв.

Вместе с тем Товстик объявил подписчикам о разводе со своей женой Еленой. В ответ на это она обвинила его в предательстве и заявила, что он ушел к подруге семьи.

Дибров подтвердил развод в начале августа. При этом он не исключил, что женится в пятый раз.

