Телеведущий Дибров не исключил, что женится в пятый раз после развода

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Телеведущий Дмитрий Дибров не исключил, что женится в пятый раз после развода с моделью Полиной. Об этом он рассказал на премьере фильма "Тогда. Сейчас. Потом" в кинотеатре "Москва", передает StarHit.

На мероприятии корреспондент спросил, хочет ли Дибров еще раз вступить в брак.

"Как Господь управит. Брак – это самое счастливое, что есть на свете", – ответил телеведущий.

Также он рассказал, какой видит идеальную женщину. По словам Диброва, настоящая хозяйка должна быть в первую очередь любима своим мужчиной. Однако она не должна проводить все время у плиты.

О разладе в супружеской паре стало известно в конце июля. Сообщалось, что Диброва ушла от телеведущего к другу семьи, женатому бизнесмену Роману Товстику. Родственники и друзья телеведущего отмечали, что тот "разбит" и тяжело переживает разрыв.

Вместе с тем Товстик объявил подписчикам о разводе со своей женой Еленой. В ответ на это она обвинила его в предательстве и заявила, что он ушел к подруге семьи.

В начале августа Дибров подтвердил развод с Полиной. Пара рассталась после 16 лет брака.