Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 января, 17:17

Город

Сергунина назвала число звонков в московский контакт-центр за 2025 год

Фото: пресс-служба ДИТ

Почти 47 миллионов звонков приняли операторы и голосовой помощник общегородского контакт-центра Москвы (ОКЦ) в 2025 году. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Она напомнила, что горожане могут получить консультации по предоставлению госуслуг, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, общественного транспорта и другим.

"Общегородской контакт-центр создали в 2011 году. С тех пор он обработал 467 миллионов запросов", – отметила Сергунина.

ОКЦ регулярно развивается, открывая горячие линии по новым темам и повышая качество обслуживания. Этому помогает виртуальный ассистент, который способен находить информацию вдвое быстрее человека. Благодаря искусственному интеллекту операторы могут сосредоточить внимание на более сложных задачах. После звонка жители столицы оценивают работу голосового помощника, а специалисты улучшают его навыки, опираясь на отзывы.

Виртуальный ассистент может подсказать адреса городских учреждений и проверить готовность документов. При этом робот предлагает варианты ответа на основании схожих запросов.

На сегодняшний день для москвичей доступно 70 горячих линий. В число самых востребованных входят единая медицинская справочная служба 122, единый
диспетчерский центр, единая справочная служба правительства Москвы и контакт-центр "Московский транспорт".

Горячая линия по вопросам отопления заработала в Москве в сентябре 2025 года. По номеру +7 (800) 100⁠-23⁠-29 горожане могут узнать о начале отопительного сезона, подать заявку на устранение неполадок при отсутствии тепла или недостаточном прогреве батарей.

Горячие линии городских служб принимают звонки круглосуточно в Москве

Читайте также


город

Главное

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика