Сергунина назвала число звонков в московский контакт-центр за 2025 год

Фото: пресс-служба ДИТ

Почти 47 миллионов звонков приняли операторы и голосовой помощник общегородского контакт-центра Москвы (ОКЦ) в 2025 году. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Она напомнила, что горожане могут получить консультации по предоставлению госуслуг, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, общественного транспорта и другим.

"Общегородской контакт-центр создали в 2011 году. С тех пор он обработал 467 миллионов запросов", – отметила Сергунина.

ОКЦ регулярно развивается, открывая горячие линии по новым темам и повышая качество обслуживания. Этому помогает виртуальный ассистент, который способен находить информацию вдвое быстрее человека. Благодаря искусственному интеллекту операторы могут сосредоточить внимание на более сложных задачах. После звонка жители столицы оценивают работу голосового помощника, а специалисты улучшают его навыки, опираясь на отзывы.

Виртуальный ассистент может подсказать адреса городских учреждений и проверить готовность документов. При этом робот предлагает варианты ответа на основании схожих запросов.

На сегодняшний день для москвичей доступно 70 горячих линий. В число самых востребованных входят единая медицинская справочная служба 122, единый

диспетчерский центр, единая справочная служба правительства Москвы и контакт-центр "Московский транспорт".

Горячая линия по вопросам отопления заработала в Москве в сентябре 2025 года. По номеру +7 (800) 100⁠-23⁠-29 горожане могут узнать о начале отопительного сезона, подать заявку на устранение неполадок при отсутствии тепла или недостаточном прогреве батарей.

