За 10 лет единая справочная служба стала настоящим помощником горожан – Собянин

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX, что за последние 10 лет горячая линия единой справочной службы правительства Москвы стала настоящим помощником горожан.

По словам мэра, операторы и голосовой помощник горячей линии консультируют жителей столицы по более чем 7 тысячам тем. Ежемесячно они принимают свыше 500 тысяч звонков.



В основном, горожане интересуются графиком работы и адресами центров госуслуг "Мои Документы", а также других городских ведомств. Помимо этого, они узнают сведения о степени готовности документов, о начислениях за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), о возможностях портала mos.ru и о получении госуслуг в электронном виде.



Кроме того, жителям столицы подскажут, как прикрепиться к поликлинике, получить информацию по мерам социальной поддержки, оформить детское питание в школьной столовой, узнать итоги экзаменов.

При этом Собянин отметил, что работа горячей линии единой справочной службы правительства Москвы продолжает улучшаться. В частности, внедряются технологии искусственного интеллекта, увеличивается база знаний, обучаются специалисты контакт-центра.

"Все это позволяет предоставлять жителям быстрые и качественные консультации", – заключил мэр.

Ранее проект общегородского контакт-центра (ОКЦ) "Свободный диалог службы 122" стал лауреатом премии по клиентскому опыту CX World Awards 2025 в категории "Лучший клиентский опыт в контакт-центре". Жюри дало высокую оценку проекту, отметив качество клиентского опыта и эффективность практик управления и внедрение технологических решений.

В департаменте информационных технологий, в свою очередь, отметили, что "Свободный диалог службы 122" был разработан после анализа обратной связи от москвичей, которые звонили на линию единой медицинской справочной службы. В рамках проекта у операторов горячей линии появилась возможность использовать более неформальный и эмпатичный стиль беседы.

