Горячая линия справочной службы правительства Москвы приняла более 93 млн звонков за 9 лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Более 93 миллионов звонков поступило на горячую линию единой справочной службы правительства Москвы с октября 2015 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Чаще всего горожане хотят уточнить график работы и адреса центров госуслуг "Мои документы" и городских ведомств, получить информацию о выдаче и замене паспорта, проконсультироваться о получении госуслуг в электронном виде и прочее. Горячая линия доступна по номеру +7 495 777-77-77.

Технологии горячей линии постоянно совершенствуются для удобства москвичей, отметил глава общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

К примеру, благодаря использованию голосового помощника на основе искусственного интеллекта и постоянному расширению тематик, по которым жители Москвы могут получить консультацию, количество принимаемых звонков увеличивается с каждым годом.

"За девять лет их число увеличилось в семь раз. На сегодняшний день, позвонив на семерки, жители могут получить ответы на вопросы более чем по 10 тысячам тематик", – рассказал Савицкий.

Голосовой помощник работает на горячей линии уже восемь лет – благодаря ему горожане могут без долгого ожидания получить ответ на свой вопрос. Так, виртуальный ассистент принимает 40% поступающих звонков по почти 300 тематикам. При этом он постоянно обучается отвечать на новые вопросы.

В октябре 2023 года у голосового помощника появилось новое звучание – синтезированный женский голос диктора. Его разработали специально для горячей линии, поскольку он вызывает больше доверия у позвонивших.

За последние 12 месяцев база знаний горячей линии пополнилась на 76 тематик. В частности, теперь можно узнать контакты отделов опеки и попечительства, информацию о получении и оформлении карты москвича для учащегося, номера телефонов Мосэнергосбыта и многое другое.

Ранее Сергей Собянин заявил, что системы искусственного интеллекта (ИИ) внедряются в городские сферы для повышения качества жизни москвичей. Градоначальник особо отметил важность ИИ в развитии пассажирского транспорта, где сейчас сосредоточены лучшие технологии.

Кроме того, Собянин рассказал о технологическом развитии сферы образования на примере "Московской электронной школы", электронной системы оказания соцуслуг, о модернизации здравоохранения и внедрении в нее сервисов ИИ.